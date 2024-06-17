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Секретарь СНБО назвал условие, когда Путин может приказать применить ядерное оружие

Понедельник 17 июня 2024 09:50
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Секретарь СНБО назвал условие, когда Путин может приказать применить ядерное оружие Фото: секретарь СНБО Александр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, Литвиненко сказал: "Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения".

Такое поражение, по его словам, может привести к развалу российских фронтов, дезертирству из армии и протестам в Москве.

По его словам, нет никакой вероятности того, что Путин применит ядерное оружие, пока Россия имеет преимущество в войне.

Секретарь СНБО считает, что сомнительно, чтобы Путин применил стратегическое ядерное оружие, которое почти наверняка спровоцировало бы третью мировую войну.

"Он хочет жить", - заявил он.

Литвиненко также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот - это "победа".

Ядерные угрозы России

Российские политики и СМИ регулярно угрожают странам мира применением ядерного оружия с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В мае Россия провела учения по применению нестратегического ядерного оружия.

В свою очередь Институт изучения войны считает, что подобные действия агрессора призваны напугать западных политиков и заставить их добровольно принять меры в пользу России.

В коммюнике майского саммита G7 говорится, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если решит применить ядерное или химическое оружие.

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