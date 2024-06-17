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Военные объекты в трех областях России попали под атаку дронов ГУР, - источник

Понедельник 17 июня 2024 10:09
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Военные объекты в трех областях России попали под атаку дронов ГУР, - источник Фото: дроны ГУР атаковали военные объекты в трех областях РФ (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Украинские дроны в ночь на 17 июня атаковали военные объекты в трех областях РФ. Речь идет о Белгородской, Воронежской и Липецкой.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

По словам собеседника, в ходе операции были использованы дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник рассказал, что целью атаки был Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Эти компании страна-агрессор использует в военных целях. Известно, что в районе этих объектов раздавались взрывы, а также местные сообщали о "работе ПВО".

Пока информация о последствиях атаки уточняется.

Что известно о ночной атаке дронов на регионы РФ

Напомним, что этой ночью российские Telegram-каналы писали о мощных взрывах в Ростовской, Липецкой и Воронежской областях. Так, в Ростове из-за атаки дронов якобы была повреждена подстанция, в городе исчез свет.

Также о воздушной угрозе сообщили также так называемые "губернаторы" Липецкой и Воронежской областей. В последней около трех ночи по местному времени, по словам местных жителей, раздались взрывы.

При этом в Липецке, как пишут росмедиа, под ударом оказались тракторный завод и металлургический комбинат. Но оккупанты традиционно говорят, что "все сбили".

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Воронеж ГУР Белгородская область Липецк Атака дронов
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