ua en ru
Пн, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы Нацполиции обнаружили и уничтожили позиции оккупантов в Часовом Яру (видео)

Часов Яр, Донецкая область, Понедельник 17 июня 2024 18:11
UA EN RU
Бойцы Нацполиции обнаружили и уничтожили позиции оккупантов в Часовом Яру (видео) Фото: украинские военные управляют дроном (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Национальной полиции обнаружили и уничтожили ударными дронами позиции российских оккупантов в Часовом Яру. Ликвидацию захватчиков зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, аэроразведчики сведенного батальона Нацполиции "Запад" обнаружили позиции россиян в Часовом Яру.

"Бойцы мгновенно передали информацию коллегам, которые управляют ударными БПЛА. Ребята за считанные секунды "задвухсотили" российских военных", - рассказали в Нацполиции.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 июня, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла около 527 390 единиц личного состава.

Также вчера ВСУ уничтожили 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артсистем и другую технику врага.

А сегодня украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Национальная полиция Часов Яр Война в Украине
NEWS
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
Олещук показал боевую работу украинских летчиков по вражеским целям (видео)
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше