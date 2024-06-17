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Украинский защитник взял в плен сразу четырех оккупантов, - Сырский

Украина, Понедельник 17 июня 2024 12:56
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Украинский защитник взял в плен сразу четырех оккупантов, - Сырский Фото: украинский защитник взял в плен четырех оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных Сил Украины на днях самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой", - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил его и всех других защитников и защитниц Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу.

Российские военные в плену

Украинские военные не в первый раз берут в плен российских оккупантов. Напомним, что накануне в Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

Перед этим пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.

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