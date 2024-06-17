Обстрел Полтавы: раненых стало больше, полиция показала видео разрушений

В результате сегодняшнего удара войск Российской Федерации по Полтаве пострадали 16 человек. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Чем били россияне

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Полтаве.

"Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59", - сообщили правоохранители.

При этом в результате удара ранений получили мирные жители - сейчас известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали, а прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия удара

Правоохранители уточнили, что было повреждено несколько многоэтажных домов, детский сад, электролинии и гаражи.

Полицейские и работники СБУ находятся на месте обстрела и документируют последствия удара.

Раненых стало больше

В 21:33 Пронин сообщил, что за медицинской помощью обратились 22 человека.

"Из них - трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", - написал чиновник.