Обстрел Полтавы: раненых стало больше, полиция показала видео разрушений
В результате сегодняшнего удара войск Российской Федерации по Полтаве пострадали 16 человек. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, главу Полтавской ОВА Филипа Пронина и полицию Полтавской области.
Чем били россияне
Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Полтаве.
"Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59", - сообщили правоохранители.
При этом в результате удара ранений получили мирные жители - сейчас известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали, а прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Последствия удара
Правоохранители уточнили, что было повреждено несколько многоэтажных домов, детский сад, электролинии и гаражи.
Полицейские и работники СБУ находятся на месте обстрела и документируют последствия удара.
Раненых стало больше
В 21:33 Пронин сообщил, что за медицинской помощью обратились 22 человека.
"Из них - трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", - написал чиновник.
Удар по Полтавской области
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по пригороду Полтавы. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сначала заявлял о девяти пострадавших.
Впоследствии он уточнил, что пострадали 12 человек, среди которых есть дети. Также россияне повредили электролинии, что привело к обесточиванию 53 тысяч потребителей.
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