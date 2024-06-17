Сырский: Россия пытается расширить географию боев, с F-16 время будет играть в пользу Украины
В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том же числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. Враг прилагает усилия, чтобы расширить географию боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.
"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - заявил Сырский.
По словам Сырского, сейчас военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно осуществляет для:
- истощения Сил обороны;
- срыва подготовки резервов;
- недопущения перехода Сил обороны к активным наступательным действиям.
Ситуация на поле боя
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 10:00, с начала суток, 17 июня, на линии фронта зафиксировано 42 боестолкновения. В то же время враг активно пытается атаковать на Лиманском и Покровском направлениях.
Между тем как рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, уже наработали необходимое количество часов. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже в ближайшее время получит первые самолеты от западных партнеров.
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