Сырский: Россия пытается расширить географию боев, с F-16 время будет играть в пользу Украины

В результате поступления значительного количества вооружения и техники, в том же числе и истребителей F-16 - время будет играть в пользу Украины. Враг прилагает усилия, чтобы расширить географию боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - заявил Сырский.

По словам Сырского, сейчас военное командование врага прилагает усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий. Соответствующий шаг оно осуществляет для:

истощения Сил обороны;

срыва подготовки резервов;

недопущения перехода Сил обороны к активным наступательным действиям.

Ситуация на поле боя

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 10:00, с начала суток, 17 июня, на линии фронта зафиксировано 42 боестолкновения. В то же время враг активно пытается атаковать на Лиманском и Покровском направлениях.

Между тем как рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, украинские пилоты, которые проходят обучение на истребителях F-16, уже наработали необходимое количество часов. По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже в ближайшее время получит первые самолеты от западных партнеров.