Украина с разгромного поражения сборной Румынии стартовала на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа E, 1-й тур

Румыния – Украина – 3:0

Голы: Станчу, 29, Р. Марин, 53, Дрэгуш, 57

Со стартовых минут "сине-желтые" взяли мяч под контроль. В свою очередь подопечные Эдварда Йорданеску, очевидно, сознательно отдали инициативу сборной Украины и "сели" в оборону на собственной половине. Так что украинцам пришлось искать щели в редутах "трехцветных".

Довольно быстро выяснилось, что территориальное преимущество не приводит автоматически к большому количеству моментов. Румыны крайне слаженно действовали в обороне и своевременно реагировали на креативные замыслы ребят Сергея Реброва. Фактически к середине первой половины в актив "сине-желтых" можно записать разве что неточный удар Довбика метров с 20-ти.

Постепенно сборная Румынии отодвинула игру подальше от собственных ворот. "Трехцветные" взялись прессинговать соперников даже на чужой половине и вскоре были вознаграждены за такую смелость. Матвиенко под давлением отдал назад Лунину, а вратарь опрометчиво выбил в Мана, который сразу сбросил Станчу – хавбек в касание роскошно уложил мяч в девятку ворот.

Окрыленная румынская команда создала еще несколько возможностей. Вот Ман с рикошетом от Матвиенко лишь чуть-чуть не попал в дальний угол. А дальше Станчу заметил выход Лунина из линии во время углового и едва не закрутил мяч в ворота от флажка – перекладина! Тем временем украинская сборная хотя бы намекнуть на опасность до перерыва не успела.

Второй тайм начался с неточного выстрела Комана. Далее серию атак провели "сине-желтые", но упустили контратаку Румынии на 53-й минуте. После обоюдной борьбы перед штрафной сборной Украины Разван Марин пробил в угол ворот Лунина, не видевшего момент удара хавбека.

Команда Реброва оказалась в нокдауне. Вот уже голкипер парировал удар Рациу в ближний угол из пределов штрафной – угловой. "Трехцветные" быстро разыграли стандарт, и Ман хладнокровно вывел Дрэгуша на пустые ворота – это разгром. От позора сборной Украины неудобно стало даже технике. Трансляция исчезла, и тысячи болельщиков увидели финальный счет в специальных статистических приложениях.

Ребров попытался изменить ход событий. После третьего пропущенного мяча на поле появились Бражко, Ярмоленко и Яремчук. Начало казалось неплохим. Капитан "сине-желтых" на 65-й минуте пробил выше ворот. Далее Судаков со штрафного пробил в стенку, а выпад Яремчука заблокировал кто-то из защитников. На финальных минутах после еще одного удара последнего мяч "облизнул" перекладину, а Ницэ справился с ударом отчаяния Мудрика.

В конце концов хотя бы размочить счет сборная Украины не смогла. Итак, подопечные Реброва начали чемпионат с разгрома от Румынии. Теперь "сине-желтые" обязаны побеждать сборную Словакию во втором туре и брать очки с Бельгией в финальном, чтобы продолжить борьбу в плей-офф.