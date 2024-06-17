ВРП поддержала увольнение экс-главы Верховного суда Князева
Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи Верховного суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВРП и Центр противодействия коррупции.
"Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применению к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля, из-за незаконно полученного "подарка" в виде аренды четырехкомнатной квартиры в Киеве за 1000 гривен в месяц.
В ВСП добавили, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.
Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.
Дело Князева
Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего главуп Верховного суда Всеволода Князевана взятке в размере 2,7 млн долларов.
На следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Также князья лишили должности председателя суда.
31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО после того, как был внесен залог в размере 18,168 млн гривен.
6 февраля Высший совет правосудия (ВРП) временно отстранил от осуществления правосудия экс-главу Верховного суда Всеволода Князева.
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