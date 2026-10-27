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Киев сковали пробки после обстрела: Южный мост перекрыт, метро курсирует не везде

09:07 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Киев сковали пробки после обстрела: Южный мост перекрыт, метро курсирует не везде Иллюстративное фото: Киев утром сковали масштабные пробки (Getty Images)
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После баллистических обстрелов утром 27 октября в Киеве существенно затруднено движение транспорта. Пробки наблюдаются как на левом, так и на правом берегу.

Что известно о транспортном коллапсе в столице - собрало РБК-Украина в материале.

Где сложная ситуация на дорогах?

Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу: пробка перед перекрытым Южным мостом тянется еще от Харьковского массива.

Существенная задержка движения наблюдается на Харьковском шоссе и Дарницком мосту (задержка до 21 минуты).

На правом берегу движение транспорта также усложнено. Согласно данным google maps, пробки зафиксированы на следующих участках:

  • Проспект Степана Бандеры (задержка 10-15 мин);
  • Улица Набережно-Рыбальская (задержка 14 мин);
  • Проспект Валерия Лобановского (задержка 9 мин);
  • Улица Жилянская (задержка 9 мин);
  • Улица Ивана Выговского (задержка 8 мин);
  • Брестский проспект (задержка 8 мин).

Почему возникли пробки?

Масштабные пробки на левом берегу возникли из-за ограничения работы метрополитена и повреждения Южного моста, который полностью перекрыт для движения. На "зеленой" ветке метро временно приостановлено движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоний хутір".

Также полиция перекрывает движение транспорта по улицам возле мест прилетов.

Изменения в движении общественного транспорта

Чтобы компенсировать отсутствие полноценного движения метро, город увеличил количество автобусов на маршрутах.

Кроме того, автобус №72 курсирует с изменениями по ул. Новоконстантиновской в обоих направлениях из-за перекрытия движения полицией:

  • В направлении ст. м. "Контрактовая площадь": ул. Тульчинская - ул. Кирилловская - ул. Николая Кравченко - дальше по собственному маршруту;
  • В направлении массива "Синеозерный": ул. Николая Кравченко - ул. Кирилловская - дальше по собственному маршруту.

Какие цены предлагают такси

Чтобы добраться утром 27 октября с левого на правый берег, пассажирам такси придется заплатить (с Осокорков до Майдана Незалежности):

  • Uklon: Тариф "Стандарт" - 768-803 грн; "Комфорт" 851-886 грн; "Бизнес" и "Быстрый поиск" - почти 1000 грн (до 989 грн).
  • Bolt: Базовый тариф "Bolt" и "Priority" - 639-699 грн; "Comfort" 749-809 грн; Доставка "Send" - 679 грн, перевозка животных "Pet" - 699 грн.

Полиция показала схему объездных маршрутов Южного моста

В связи с перекрытием Южного моста движение транспорта временно осуществляется по объездным маршрутам:

Грузовой транспорт: с Бориспольской трассы движение направляется на улицу Старобориспольскую, затем по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

Легковой транспорт: объезд осуществляется по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную в направлении Дарницкого моста и моста Патона.

Напомним, в ночь на 27 октября РФ атаковала Киев баллистическими ракетами в несколько волн.

В результате атаки повреждено общежитие университета (ДТЭУ), Южный мост, больницы и станции метро.

Погибла женщина, еще 15 человек получили ранения.

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