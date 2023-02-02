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Потери России в войне в Украине достигли 129 тысяч военных, - Генштаб

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 08:11
Потери России в войне в Украине достигли 129 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 129030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3211 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6382 (+0) ед,
  • артиллерийских систем - 2212 (+5) ед,
  • РСЗО - 458 (+0) ед,
  • средства ПВО - 222 (+1) ед,
  • самолетов - 293 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5064 (+3) ед,
  • специальная техника - 200 (+0).

Как сообщалось, украинские силы в сутки, 1 февраля, отбили атаки около 14 населенных пунктов Донбасса. В то же время оккупанты не могут демобилизоваться, им не выплачивают зарплаты.

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