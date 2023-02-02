Потери России в войне в Украине достигли 129 тысяч военных, - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 февраля (GettyImages)
По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 129030 (+610) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3211 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6382 (+0) ед,
- артиллерийских систем - 2212 (+5) ед,
- РСЗО - 458 (+0) ед,
- средства ПВО - 222 (+1) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5064 (+3) ед,
- специальная техника - 200 (+0).
Как сообщалось, украинские силы в сутки, 1 февраля, отбили атаки около 14 населенных пунктов Донбасса. В то же время оккупанты не могут демобилизоваться, им не выплачивают зарплаты.
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