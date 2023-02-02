Потери России в войне в Украине достигли 129 тысяч военных, - Генштаб

По данным на утро четверга, 2 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, украинские силы в сутки, 1 февраля, отбили атаки около 14 населенных пунктов Донбасса. В то же время оккупанты не могут демобилизоваться, им не выплачивают зарплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.