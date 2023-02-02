Британская разведка обновила карту войны в Украине: что происходит на фронтах

Российские войска продолжают наступательные действия в Донбассе. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, но наши защитники дают им достойный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, самые ожесточенные бои идут в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несмотря на большие потери. Захватчики сконцентрировали в этих районах множество живой силы, но украинские защитники удачно отражают их атаки.

По другим направлениям активных боевых действий не фиксируют. Оккупанты продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам вдоль линии фронта.

Тем временем, украинские военные продолжают накрывать огнем тыловые позиции и места скопления живой силы россиян.

Как сообщалось ранее, аналитики ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин создает условия для дальнейших рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы прижать украинские силы к северным приграничным районам.

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