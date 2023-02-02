Обстрел Краматорска: 5 раненых, атакованы 16 многоэтажек и детская больница
В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школа, детская больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"По меньшей мере 5 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску. Сегодня днем россияне снова ударили по центру города: на этот раз - двумя ракетами", - рассказал он.
По данным главы региона, из-за обстрела повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили.
Напомним, в четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Город РФ атаковал двумя ракетами. Сообщалось о раненых.
Днем ранее, 1 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ, а поздним вечером - ударили ракетой по жилому дому.
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