Обстрел Краматорска: 5 раненых, атакованы 16 многоэтажек и детская больница

Фото: из-за обстрела центра Краматорска 2 февраля пять человек получили ранения (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школа, детская больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.