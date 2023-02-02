ua ru
Чт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Краматорска: 5 раненых, атакованы 16 многоэтажек и детская больница

Новина українською →
Краматорск, Четверг 02 февраля 2023 14:57
Обстрел Краматорска: 5 раненых, атакованы 16 многоэтажек и детская больница Фото: из-за обстрела центра Краматорска 2 февраля пять человек получили ранения (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 2 февраля, оккупанты снова обстреляли центр Краматорска. Пятеро человек получили ранения, повреждены многоэтажки, школа, детская больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере 5 человек ранены в результате ракетного удара по Краматорску. Сегодня днем россияне снова ударили по центру города: на этот раз - двумя ракетами", - рассказал он.

По данным главы региона, из-за обстрела повреждены 13 двухэтажек, 3 четырехэтажки, детская поликлиника, школа, гаражи и автомобили.

Напомним, в четверг, 2 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Город РФ атаковал двумя ракетами. Сообщалось о раненых.

Днем ранее, 1 февраля, российские оккупанты дважды обстреляли Краматорск Донецкой области. Днем атаковали одно из местных кладбищ, а поздним вечером - ударили ракетой по жилому дому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск
NEWS
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
Ракетный удар по Краматорску: фоторепортаж с места трагедии
DAILY
Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников
Юлия Акимова, Милан Лелич Откройте, обыск! Как силовики помогают Зеленскому с "чистками" чиновников