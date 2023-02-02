Украине обещают вступление в ЕС. Главное из совместного заседания с Еврокомиссией

Сегодня, 2 февраля 2023 года, в Киеве прошло совместное заседание правительства Украины и Европейской комиссии. Главным его посылом стала перспектива вступления в ЕС, хоть и без четко обозначенных сроков.

Переговоры о вступлении должны начаться в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что совместное заседание является историческим моментом, поскольку представители Европейской комиссии и члены украинского правительства становятся коллегами в полном смысле этого слова. И стороны объединяются на многих уровнях - от политики, институтов и экономики до общей безопасности и обороны.

"Украина и Евросоюз больше не являются отдельными субъектами европейской жизни. Наши ценности - общие. Наша судьба - общая. Наш враг - общий. Наша защита - общая. А значит, и наша жизнь объединяется", - подчеркнул он.

Также Зеленский заявил, что:

Еврокомиссия передала отчет по второй части ответов Украины на опросник в рамках статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. На основании него украинское правительство начнет селф-скрининг, то есть самооценку того, в чем уже Украина сблизилась с ЕС, а в чем еще нужно работать;

в рамках статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. На основании него украинское правительство начнет селф-скрининг, то есть самооценку того, в чем уже Украина сблизилась с ЕС, а в чем еще нужно работать; Завершается работа по выполнению 7 рекомендаций Еврокомиссии и важное решение от Брюсселя ожидается уже этой весной;

Переговоры о вступлении в Евросоюз должны начаться в 2023 году.

Украинский флаг поднимут перед зданием Berlaymont

"Этот визит не похож ни на какой другой. Сегодня мы приехали в сердце Европы, потому что Украина стала центром нашего континента, местом, где исповедуются наши ценности", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В целом ее речь была посвящена европейскому будущему Украины. По ее словам, день предоставления статуса страны-кандидата стал новым началом и для Европейского союза.

"Ваша смелость вдохновила нас. Вы дали нам новые смыслы нашего предназначения. Европа будет с вами столько, сколько нужно. Вплоть до того дня, когда украинский флаг будет развеваться там, где ему положено. В Брюсселе, напротив Berlaymont (штаб-квартиры Еврокомиссии, - ред.) в самом сердце ЕС", - отметила она.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала, что Россия столкнется с новыми санкциями, репарациями и трибуналом.

Украина начнет оценку имплементации европейских правил в свое законодательство

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил прогресс в европейской интеграции, в частности, присоединение к ENTSO-E, отмену квот и пошлин на украинские товары, либерализацию перевозок, "таможенный безвиз" и т.д.

"Для достижения следующих евроинтеграционных шагов мы завершаем выполнение 7 рекомендаций Еврокомиссии. Готовимся представить результаты на саммите Украина - ЕС и ожидаем мощный политический сигнал относительно приближения к началу переговорного процесса о членстве", - заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что при условии выполнения рекомендаций переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в конце 2023 года.

Тем временем украинская сторона обязуется начать оценку имплементации европейских правил, директив и норм в свое законодательство. А также надеется на расширение возможностей импорта электроэнергии до 2 ГВт и поддержку проектов децентрализации энергосистемы. Она может быть построена на основе масштабной программы по установке индивидуальных солнечных электростанций.

ЕС должен присоединиться к реализации каждого пункта "формулы мира"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз присоединиться к реализации каждого из 10 пунктов "формулы мира", которая, как ожидается, будет поддержана резолюцией Генеральной ассамблеи ООН на годовщину вторжения России в Украину.

"Сегодня мы удвоим усилия для мобилизации голосов в пользу этой резолюции. Во всем другом у нас много общих проектов, над которыми мы успешно работаем, особенно на глобальном юге, и продолжим достигать необходимого результата", - подчеркнул он.

Украина не будет бить европейским оружием по территории России

Глава Минобороны Алексей Резников поблагодарил Европейский союз и страны-участницы за военную помощь. А также обратился с призывом как можно скорее помочь с развертыванием противоракетной обороны. По его словам, важно получить системы Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

Кроме того, он остановился на необходимости поставок дальнобойных ракет.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и проиграла бы. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - подчеркнул Резников.

ЕС будет наращивать поддержку, пока Украина не выиграет войну

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз и европейские страны в общей сложности с февраля 2022 года предоставили Украине военной помощи на 12 млрд евро.

Он также отметил, что ЕС впервые в своей истории поставляет оружие воюющей стране. Как и впервые тренирует на своей территории военных третьей страны. По словам Борреля, до конца мая завершится подготовка 15 000 украинских бойцов, еще столько же пройдут обучение до конца года.

Кроме того, он заверил, что после решения о тяжелых танках поставок военной техники в Украину будет все больше и больше.

"Мы должны увеличить наши усилия, оказывая вам столько поддержки, столько вы нуждаетесь, пока вы не выиграете войну", - добавил Жозеп Боррель.

Несмотря на финансовую помощь ЕС дефицит остается

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил ЕС за поддержку Украины, готовность оказывать дальнейшую помощь и сделал несколько заявлений. В частности, о том, что война уже привела к многочисленным катастрофическим последствиям в Украине, которые будут иметь долгосрочное влияние. И поэтому необходимы устойчивые решения для их преодоления.

Одним из решений является запуск Координационной донорской платформы для Украины - так называемый "Финансовый Рамштайн". В настоящее время он объединяет усилия ЕС, стран G7, а также ключевых финансовых институтов.

Макрофинансовая помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долларов грантового финансирования от США стали большой поддержкой Украины, но еще остается дефицит около 10 млрд долларов. А для реализации первоочередных мер по восстановлению Украины необходимо около 17 млрд долларов.

"Почти год назад экономика Украины имела прочную основу: соотношение долга к ВВП составляло менее 50%, а дефицит бюджета на уровне 3,5%. Но война привела к сокращению экономики на 30,3% в 2022 году. Инфляция подскочила до 26,6%, но все еще выглядит управляемой по сравнению с некоторыми странами, которые не находятся в состоянии войны", - отметил он.

Что касается МВФ, то украинская сторона надеется, что реализация мониторинговой программы откроет путь к полноценной новой программе с необходимым финансированием со II квартала 2023 года.

Украина продолжит развивать логистику на границе с ЕС

Вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков заверил, что Украина продолжит развивать логистику на границе со странами ЕС. Речь идет об открытии новых и увеличении пропускной способности существующих пунктов пропуска, а также строительстве дорог, мостов и железнодорожных путей.

"Кроме того, рассчитываем, что в этом году продлим Соглашение о либерализации автомобильных перевозок Украина - ЕС, срок действия которого истекает в июне. Благодаря ей украинские перевозчики получили свободный доступ к европейскому рынку, что в свою очередь положительно повлияло на товарооборот Украины и ЕС", - отметил он.

Он также призвал европейских коллег поддержать продление "зерновой инициативы".

Украина должна интегрироваться в рынок до вступления в ЕС

Как заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, пока идет подготовка к переговорам о вступлении Украина должна интегрироваться в рынок Евросоюза.

"У нас есть план завершить сагу с промышленным безвизом и заключить соглашение о Доступе украинских товаров к рынку ЕС (АСАА). К сожалению, война немного замедлила оценочные миссии, но они будут завершены и соглашение будет заключено", - отметила она.

Украина передала ЕС обновленный отчет о выполнении рекомендаций, выполненных на предыдущих этапах, а также таблицы соответствия проектов актов по рыночному надзору. Также стороны хорошо продвинулись в процессе взаимного открытия рынков публичных закупок. А до конца этого года Украина должна присоединиться к роумингу ЕС.

Причем текст решения о роуминге уже согласован. В этом году данная сфера будет "пилотом" в полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование.

"В целом, пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах - от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания", - добавила Свириденко.