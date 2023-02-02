ЕС выделил еще один пакет помощи на 500 млн евро для Украины

В четверг, 2 февраля, Совет Европейского союза выделил Украине седьмой пакет помощи в размере 500 млн евро. Также Украина получит еще 45 млн евро на миссию военной помощи ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи в размере 500 миллионов евро через Европейский фонд мира и еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", - написал он.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение. Дополнительно будут обучены еще 15 тысяч военнослужащих.

Отметим, что в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

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