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Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области до марта, - разведка

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Украина, Четверг 02 февраля 2023 10:44
Путин приказал захватить Луганскую и Донецкую области до марта, - разведка Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка в комментарии изданию Kyiv Post.

По его словам, есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - отметил разведчик.

Как сообщалось, ранее Путин признавался, что Донбасс нужно было захватить еще в 2014 году.

До этого Путин раскрыл свой план "спецоперации" в Украине. Планом российской войны в Украине, как оказалось, является помощь жителям Донбасса.

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Владимир Путин Российская Федерация Луганск Донбасс Донецкая область
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