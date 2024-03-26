Ракетный удар по Киеву и военная помощь от Исландии: новости за 25 марта

Война России против Украины: последние новости

РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Цели уничтожены, тип устанавливается", - добавил он.

Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Исландия присоединится к инициативе Чехии по закупке снарядов для Украины

Исландия решила поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для украинской армии. Страна выделит на это около 2 млн евро.

"Боеприпасов не хватало, и Чехия в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии взяла на себя обязательства обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент проект Исландия потратит около двух миллионов евро.

Министр иностранных дел Бьярни Бенедиктссон сказал, что такая помощь является поддержкой международного права, а также защитой собственных интересов в сфере безопасности.

По его словам, это решение должен будет утвердить парламент. Также глава МИД заверил, что страна намерена дальше двигаться и поддерживать Украину в подобных инициативах.

Есть пострадавшие, отсутствует свет и повреждена инфраструктура. Что известно об атаке РФ на Одессу

Российская Федерация днем понедельника, 25 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, по состоянию на 19:17 известно о трех пострадавших женщинах. Однако их ранения не тяжелые. Также известно о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Позже в Силах обороны юга сообщили, что враг ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории.

Также количество пострадавших возросло до четырех.

Кулеба и Боррель обсудили возможности ЕС по поставкам Украине систем Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 25 марта, обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем возможности по усилению систем ПВО Украины.

Министр проинформировал Борреля об ударах российских баллистических ракет по украинской столице и других городах.

По словам Кулебы, Украина сейчас является единственной страной в мире, которая практически ежедневно подвергается атакам баллистическими ракетами.

Министр добавил, что Patriot должны быть размещены здесь и сейчас, чтобы спасать человеческие жизни, а не оставаться в местах, где ракетная угроза равна нулю.

"Мы обсудили, что ЕС может сделать, чтобы помочь Украине как можно быстрее получить больше Patriot и других систем ПВО", - написал глава МИД Украины.

На восстановление уйдут годы. Харьков остался без ТЭЦ-5, город питают другие области

Российский удар по Харькову, состоявшийся 22 марта, привел к разрушению энергетических объектов. Электрическое питание Харькова происходит за счет других регионов.

По словам представителя пресс-службы ТЭЦ-5 Натальи Вербовой, в результате массированной атаки россиян наибольшие разрушения понесла ТЭЦ-5. Поэтому питание города происходит силами других регионов.

"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сравнимый с новым строительством," - рассказала она.

В то же время директор ТЭЦ-5 Александр Минкович, рассказал, что для восстановления централи необходимо изготовить эксклюзивное оборудование для энергоблоков, в частности, турбин, генераторов.

"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", - сказал он.

Зеленский назвал задачу для украинских защитников на востоке Черного моря

Украинским защитникам необходимо лишить российских оккупантов возможности оперировать в восточной части Черного моря.

Глава государства по случаю 32-й годовщины создания Службы безопасности Украины поздравил сотрудников СБУ с праздником.

В ходе своего выступления президент напомнил о дальнобойности и прицельности украинских дронов как в небе, так и на земле.

Зеленский рассказал, что Украина ожидает от СБУ еще большей результативности в борьбе с оккупантами.

"Российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории", - отметил глава государства.

Не только "Ямал" и "Азов". В ВМС не исключили поражение еще одного корабля РФ в Крыму

При ударе по Крыму 23 марта мог быть поврежден еще один российский корабль - "Иван Хурс". Он может стать третьим в списке после повреждения БДК "Ямал" и "Азов".

"Эта информация (о повреждении кораблей РФ, - ред.) требует некоторого времени для того, чтобы ее верифицировать полностью. Мы ее подаем также взвешенно. Я сегодня только утром подтвердил, что оба корабля ("Ямал" и "Азов", - ред.) повреждены. Сейчас так же стоит вопрос о повреждении "Ивана Хурса". Эта информация так же верифицируется", - рассказал представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, есть такое подозрение, что этот корабль также получил повреждения.

"По состоянию на сейчас можем подтвердить, что оба БДК получили повреждения, их характер устанавливается, один из них сразу отправился на ремонт", - добавил спикер.

Комментируя важность поражения кораблей РФ, Плетенчук отметил, что из 13 кораблей РФ на начало полномасштабного вторжения, в строю остается три.

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ уходит с должности

Генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что сейчас требует от каждого украинца, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

"И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта. Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", - заявил Николюк.

Он также добавил, что благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении в новых условиях.

В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"

Во временно оккупированном Севастополе 23 марта был атакован крупный десантный корабль России "Ямал". Повреждения судна критические.

Так, 23 марта во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.

"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧМ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", - говорится в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - отметили в разведке.