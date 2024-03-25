Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях
В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Для написания материала использовались источники: Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко, Telegram-канал КМВА.
В результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Также известно о повреждении жилого дома.
"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - сообщили в КГГА.
Кроме того, мэр столицы заявил, что сейчас экстренные службы направляются в три района Киева. В частности, в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.
В КГВА добавили, что в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.
"Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах", - говорится в сообщении.
Обновлено (11:00)
В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Обновлено (11:06)
Кличко сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании.
"Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте", - заявил он.
Обновлено (11:15)
Кличко сообщил, что сейчас двое пострадавших в Печерском районе Киева.
"Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали", - заявил он.
Обновлено (11:20)
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается.
Обновлено (11:23)
Мэр Виталий Кличко сообщил, что двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двух, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.
Обновлено (11:43)
Кличко сообщил, что в результате атаки РФ уже пятеро пострадавших в Печерском районе.
"Троим медики оказали помощь на месте. Двух - госпитализировали", - сообщил он.
Взрывы в Киеве
Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.
После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.
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