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Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях

Понедельник 25 марта 2024 10:58
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Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях Фото: спасатели на месте разрушения здания в Печерском районе столицы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Для написания материала использовались источники: Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко, Telegram-канал КМВА.

В результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Также известно о повреждении жилого дома.

"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - сообщили в КГГА.

Кроме того, мэр столицы заявил, что сейчас экстренные службы направляются в три района Киева. В частности, в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

В КГВА добавили, что в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе.

"Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах", - говорится в сообщении.

Обновлено (11:00)

В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Обновлено (11:06)

Кличко сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании.

"Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте", - заявил он.

Обновлено (11:15)

Кличко сообщил, что сейчас двое пострадавших в Печерском районе Киева.

"Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую - медики госпитализировали", - заявил он.

Обновлено (11:20)

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается.

Обновлено (11:23)

Мэр Виталий Кличко сообщил, что двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двух, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

Обновлено (11:43)

Кличко сообщил, что в результате атаки РФ уже пятеро пострадавших в Печерском районе.

"Троим медики оказали помощь на месте. Двух - госпитализировали", - сообщил он.

Взрывы в Киеве

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

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