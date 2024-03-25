Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ уходит с должности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Он отметил, что сейчас требует от каждого украинца, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

"И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта. Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", - заявил Николюк.

Он также добавил, что благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении в новых условиях.

Виктор Николюк

Николюк был командующим оперативного командования "Север", новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

13 марта прошлого года генерал-майор стал командующим подготовкой Сухопутных войск.

Перестановки в ВСУ

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

Добавим, что 4 марта президент Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Так, Александр Яковец заменил Дмитрия Герегу на этом посту.

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