Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка

Украинские воины под Авдеевкой в Донецкой области уничтожили батальон оккупантов. Также им удалось поразить два танка и вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду ВСУ .

"За прошедшую неделю подразделения Третьей штурмовой бригады ликвидировали количество живой силы врага, эквивалентное российскому батальону", - говорится в заявлении.

Отмечается, что 146 оккупантов были уничтожены, а 287 - ранены. Также воинам удалось уничтожить российские дроны "SuperCam" и "Ланцет", поразить два танка Т-80 и БМП-3, а еще повредить САУ "Нона-С".

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции. Задача Третьей штурмовой - уничтожить максимум", - написали военные.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали бы нашим военным боеприпасы вовремя, то из Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был потерян контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.