СБУ задержала двух охранников российской пыточной из Херсона. Им грозит 15 лет тюрьмы

Правоохранители задержали двух бывших охранников российской пыточной из Херсона. Они помогали оккупантам удерживать украинских патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

Как установило расследование, колаборанты охраняли камеры, в которые россияне заключали участников движения сопротивления в регионе.

По имеющейся информации, в этих камерах оккупанты применяли к пострадавшим пытки и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество против Украины.

В застенках фигуранты помогали захватчикам контролировать режим содержания заключенных украинских патриотов.

О ком идет речь

Злоумышленниками оказались местные мужчина и женщина, которые в начале полномасштабного вторжения РФ поддержали захватчиков.

За это их назначили в состав "администрации" российской пыточной, которая действовала на базе захваченной в то время исправительной колонии в областном центре.

Фото: Задержанные (facebook.com/SecurSerUkraine)

Там они стали "инспекторами отдела охраны" оккупационного объекта. Им выдали форменную одежду российского образца, оружие и "удостоверение".

Что им грозит

После освобождения Херсона оба злоумышленника "залегли на дно" и скрывались от правосудия, постоянно меняя адреса проживания.

Однако правоохранители смогли установить их место жительства и задержали их. Следователи объявили им о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ищет коллаборантов и предателей

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали "крота" ФСБ, пытавшегося устроиться в полицию, чтобы шпионить за "Гвардией наступления" и подразделениями ВСУ. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

А недавно правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.