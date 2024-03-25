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Выдерживает попадание 155-мм снарядов. В ВСУ показали достроенное оборонительное сооружение (видео)

Украина, Понедельник 25 марта 2024 16:48
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Выдерживает попадание 155-мм снарядов. В ВСУ показали достроенное оборонительное сооружение (видео) Фото: в ВСУ показали достроенное оборонительное сооружение, которое выдерживает попадание 155-мм снарядов (скрин из видео)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения на одном из участков фронта. Она выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Это фортификационное сооружение будет спасать жизнь наших военнослужащих, ведь оно выдерживает попадание снарядов диаметром до 155 миллиметров", - говорится в сообщении под видео.

Усиление оборонных сооружений в Украине

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский высказался о полученном отчете от главы правительства о темпах возведения новых оборонных рубежей - речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Как рассказали в командовании Сил поддержки ВСУ 21 марта, инженерные войска строят фортификации 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Также недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки оккупантов. Кроме того, о строительстве укреплений рассказывали представители власти в Запорожской, Сумской и Одесской и Харьковской областях.

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