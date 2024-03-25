В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"

Во временно оккупированом Севастополе 23 марта был атакован большой десантный корабль России "Ямал". Повреждения судна критичны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Так, 23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.

"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", - говорится в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ИДК "Ямал" носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - отметили в разведке.