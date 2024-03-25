В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"
Во временно оккупированом Севастополе 23 марта был атакован большой десантный корабль России "Ямал". Повреждения судна критичны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.
Так, 23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.
"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", - говорится в сообщении.
По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ИДК "Ямал" носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.
"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - отметили в разведке.
Удары в Крыму
23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.
В российских Telegram-каналах 24 марта появилась информация, что в Севастополе был поражен "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".
Позже, в этот же день в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ - "Ямал" и "Азов" и центр связи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.