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В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"

Крым, Понедельник 25 марта 2024 08:36
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В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал" Фото: в ГУР рассказали подробности поражения российского БДК "Ямал" 23 марта в Крыму (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированом Севастополе 23 марта был атакован большой десантный корабль России "Ямал". Повреждения судна критичны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, 23 марта во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму.

"В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал", - говорится в сообщении.

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений ИДК "Ямал" носит критический характер - пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.

"Оккупанты непрерывно откачивают воду с пораженного корабля, участвовавшего в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте", - отметили в разведке.

Удары в Крыму

23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

В российских Telegram-каналах 24 марта появилась информация, что в Севастополе был поражен "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".

Позже, в этот же день в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ - "Ямал" и "Азов" и центр связи.

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Севастополь Крым
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В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"
В ГУР рассказали подробности поражения российского корабля "Ямал"
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