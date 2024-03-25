РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

Атака на Киев

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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