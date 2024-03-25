ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается

Понедельник 25 марта 2024 11:29
UA EN RU
РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается Фото: командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты ударили по Киеву двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма.

"Цели уничтожены, тип устанавливается", - добавил он.

Атака на Киев

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается
РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами из Крыма: цели сбили, тип устанавливается
DAILY
Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение