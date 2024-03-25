Есть пострадавшие, отсутствует свет и повреждена инфраструктура. Что известно об атаке РФ на Одессу

Российская Федерация днем понедельника, 25 марта, в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram и Силы обороны юга.

По его данным, по состоянию на 19:17 известно о трех пострадавших женщинах. Однако их ранения не тяжелы. Также известно о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Позже в Силах обороны юга сообщили, что враг ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории.

Также количество пострадавших выросло до четырех.

Напомним, днем 25 марта Россия нанесла еще один удар по Одессе баллистическими ракетами.

Что известно об энергоснабжении

По состоянию на 19:00 у более 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов", - написал Кипер.

Удары по Одессе

Напомним, в последнее время россияне неоднократно наносили удары по Одессе. Для этого они применяли ракеты и дроны-камикадзе.

В частности, в пятницу, 22 марта, оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Под их атакой находились Одесса и область.

Целью таких атак стали энергетические объекты. В результате ударов 53 тысячи абонентов остались без света. Из-за повреждений в Одессе и районе начались экстренные отключения света.

Сегодня, 25 марта, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на фоне последних ударов свет жителям Одессы будут включать на 2-3 часа в сутки.

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