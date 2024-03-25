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В Харьковской области во время обезвреживания вражеских мин подорвалась спецтехника (фото)

Харьковская область, Понедельник 25 марта 2024 15:29
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В Харьковской области во время обезвреживания вражеских мин подорвалась спецтехника (фото) Фото: поврежденная техника для разминирования в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, прошествие случилось в Изюмском районе во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов.

"В результате подрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган - ротор", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет, и подчеркнули, что "технику можно отремонтировать, а человеческую жизнь - бесценна!".

Фото: поврежденная техника для разминирования в Харьковской области (GettyImages)

Следует отметить, что накануне представители Канады и Организации Объединенных Наций решили передать Украине важное оборудование для разминирования территорий.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

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