В Харьковской области во время обезвреживания вражеских мин подорвалась спецтехника (фото)

В Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, прошествие случилось в Изюмском районе во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов.

"В результате подрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган - ротор", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет, и подчеркнули, что "технику можно отремонтировать, а человеческую жизнь - бесценна!".

Фото: поврежденная техника для разминирования в Харьковской области (GettyImages)

Следует отметить, что накануне представители Канады и Организации Объединенных Наций решили передать Украине важное оборудование для разминирования территорий.