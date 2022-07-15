Ракетна атака на Вінницю та підозра топ-чиновникам: новини за 14 липня

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці, у Держспоживслужбі розкрили масштабну корупційну схему, президент Італії не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Докладніше про те, що сталося в четвер, 14 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Ракетна атака на Вінницю: десятки загиблих

В четвер, 14 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього у місті зафіксували три прильоти, ворог влучив у офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

В результаті ворожого удару загинуло 23 людини. Крім того, відомо, що в лікарнях зараз перебувають 73 постраждалих, а 18 - у розшуку зниклих безвісти.

У Держспоживслужбі розкрили масштабну корупційну схему: підозру оголосили топ-чиновникам

У Держпродспоживслужбі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. В результаті практично всі топ-керівникам оголосили про підозру.

Керівники Держспоживслужби намагалися створити підконтрольне підприємство, яке протягом усього поточного року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн гривень з держбюджету. При цьому головним завданням компанії була участь у тендерних процедурах.

Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. І ставити на цей облік пропонують жінок не раніше ніж через місяць після "завершення особливого періоду в державі".

Генштаб опрацював запропоновані зміни до переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

США закликають своїх громадян негайно покинути Україну

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, просять негайно її покинути. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Драгі оголосив про відставку, але президент Італії її не прийняв

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зберіг свій пост за підсумками голосування за вотум недовіри. Але через те, що "Рух п'яти зірок", який є ключовим союзником коаліції, відмовився голосувати, майбутнє уряду було поставлено під питання. У зв'язку з цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти, і оголосив про відставку.

Однак президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку Драгі, та запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла. Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

"Шахтар" призначив Йовічевіча головним тренером

Новим керманичем донецького "Шахтаря" прогнозовано став колишній головний тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч.

Хорватський фахівець розпочинає підготовку до прийдешнього сезону під керівництвом нового тренерського штабу.

В Україну летять грози і різкі перепади температури

Погода в Україні найближчої доби буде небезпечна в багатьох областях. Синоптики прогнозують грози, посилення вітру та багато опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 31 градуса тепла.

Детальніше про те, яка погода чекає українців в п’ятницю, 15 липня- читайте в матеріалі Styler.