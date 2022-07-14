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Прем'єр Італії Драгі йде у відставку

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Україна, Четвер 14 липня 2022 20:06
Прем'єр Італії Драгі йде у відставку Фото: Маріо Драгі, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Маріо Драгі йде у відставку з посади прем'єр-міністра Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аnsa.it.

Драгі пережив вотум недовіри в сенаті Італії, але майбутнє його уряду було поставлено під питання через бойкот голосування Рухом 5 зірок, ключовим союзником коаліції.

Парламентарі Руху 5 зірок відмовилися брати участь у голосуванні через протидію частинам законопроєкту про полегшення стрімкого зростання цін на енергоносії, з яким був пов’язаний вотум довіри.

У своїй заяві Драгі сказав, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник.

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - цитує його заяву прес-служба Уряду.

На засіданні Радміну прем'єр повідомив, що передасть відповідну заяву президенту Італії Серджо Маттарелле.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про вихід з партії "Рух п'яти зірок", щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі. Політик засудив дії Путіна.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію в підриві зусиль уряду з підтримки України на тлі вторгнення Росії.

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