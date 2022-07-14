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Президент Італії не прийняв відставку Драгі

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Рим, Четвер 14 липня 2022 21:08
Президент Італії не прийняв відставку Драгі Фото: італійський прем'єр Маріо Драгі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter італійського президента.

Повідомляється, що сьогодні Матарелла зустрівся з Драгі в квірінальському палаці.

"Президент не прийняв відставку і запропонував прем'єру з'явитися в парламент і виступити, щоб дати оцінку ситуації, що виникла за підсумками засідання сенату, що відбулося сьогодні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у парламенті Італії має пройти окреме голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні нинішній уряд підтримку більшості.

Зазначимо, сьогодні Драгі зберіг свій пост за підсумками голосування за вотум недовіри. Але через те, що "Рух п'яти зірок", який є ключовим союзником коаліції, відмовився голосувати, майбутнє уряду було поставлено під питання.

У зв'язку з цим Драгі заявив, що пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, перестав діяти, і оголосив про відставку.

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