Удари по офісах, загиблі та пожежа: все що відомо про атаку на Вінницю

Внаслідок ракетного удару по Вінниці поранено 6 людей, ще 2 загинули. Всього у місті зафіксували три прильоти, на місці події зараз пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію в Telegram.

Кількість загиблих зросла до 8

"Щойно "Приліт" у Вінниці. О 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів. Працюють 90 рятувальників", - повідомили в ДСНС.

Зеленський опублікував відео наслідків

Оновлено 12:00. "Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них - маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський під відео.

Удари по офісах та житловим будинкам

"Прильоти у Вінниці. Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Чотири ракети збили

Удари по місту також підтвердив і голова Вінницької ОВА Сергій Борзов та розповів про 4 збиті ракети.

"Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!!!!" - написав він.

За словами Клименка, наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед яких маленька дитина.

На місці удару спалахнула пожежа

Відомо, що на місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

"Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію", - додав він.

Ракета впала біля роддому - МВС

"Одна з ракет у Вінниці впала поряд із новим пологовим будинком", - пише радник глави МВС Антон Геращенко.

Рух транспорту обмежено

За інформацією Вінницької міської ради, рух громадського транспорту за центральним мостом змінено.

Також рух трамвая призупинений. Тролейбуси прямують тільки по Брацлавській.

Нагадаємо, сьогодні у під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.

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