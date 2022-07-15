Ракетная атака на Винницу и подозрение топ-чиновникам: новости за 14 июля

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы, в Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему, президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Подробнее о том, что произошло в четверг, 14 июля - в материале РБК-Украина.

Ракетная атака на Винницу: десятки погибших

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

В результате вражеского удара погибло 23 человека. Кроме того, известно, что в больницах сейчас находятся 73 пострадавших, а 18 - в розыске пропавших без вести.

В Госпотребслужбе раскрыли масштабную коррупционную схему: подозрение объявили топ-чиновникам

В Госпродпотребслужбе правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему. В результате практически все топ-руководителям объявили о подозрении.

Руководители Госпотребслужбы пытались создать подконтрольное предприятие, которое в течение всего текущего года должно было незаконно "освоить" более 650 млн гривен из госбюджета. При этом главной задачей компании было участие в тендерных процедурах.

Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия. И ставить на этот учет предлагают женщин не ранее чем через месяц после "завершения особого периода в государстве".

Генштаб разработал предложенные изменения в перечень специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан не въезжать в Украину, а тех, кто находится там, просят немедленно ее покинуть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз посольства США в Украине.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак России, активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Драги объявил об отставке, но президент Италии ее не принял

Премьер-министр Италии Марио Драги сохранил свой пост по итогам голосования за вотум недоверия. Но из-за того, что "Движение пяти звезд", которое является ключевым союзником коалиции, отказалось голосовать, будущее правительства было поставлено под вопрос. В связи с этим Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать, и объявил об отставке.

Однако президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку Драги, и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации. Таким образом, в парламенте Италии должно пройти отдельное голосование, которое покажет, располагает ли нынешнее правительство поддержкой большинства.

"Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером

Новым наставником донецкого "Шахтера" прогнозируемо стал бывший главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич.

Хорватский специалист начинает подготовку к грядущему сезону под руководством нового тренерского штаба.

В Украину летят грозы и резкие перепады температуры

Погода в Украине в ближайшие сутки будет опасная во многих областях. Синоптики прогнозируют грозы, усиление ветра и много осадков. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 31 градуса тепла.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 15 июля - читайте в материале Styler.