Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою. І ставити на цей облік пропонують жінок не раніше ніж через місяць після "завершення особливого періоду в державі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Генштаб опрацював запропоновані зміни до переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Роз'яснення Генштабу

Таким чином, наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з російською федерацією засвідчило, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих.

Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На даний час у Збройних Силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

З чим це пов'язано

Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

"Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий облік жінок в Україні стартує з 1 жовтня.

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