США закликають своїх громадян негайно покинути Україну

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває там, просять негайно її покинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через триваючі військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні.

Також у посольстві просять американців уникати масових зібрань та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи західні регіони.

Крім того, в американському дипломатичному відомстві опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу. Там говориться наступне:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття. Якщо в будинку або будівлі, перейдіть на самий нижній рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і прорізів;

якщо ви знаходитесь на вулиці, негайно шукайте Укриття в міцній конструкції; якщо це неможливо, ляжте і закрийте голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо летить ракета або дрон будуть перехоплені, падаючі уламки становлять значний ризик;

після обстрілу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в основних новинних агентствах.