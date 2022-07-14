ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Шахтар" призначив Йовічевіча головним тренером

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 липня 2022 10:40
"Шахтар" призначив Йовічевіча головним тренером Фото: Ігор Йовічевіч (у центрі) очолив "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Новим керманичем донецького "Шахтаря" прогнозовано став колишній головний тренер "Дніпра-1" Ігор Йовічевіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Хорватський фахівець приєднався до "гірників". Сьогодні ж вітчизняний гранд розпочне підготовку до прийдешнього сезону під орудою нового тренерського штабу.

Йовічевіч підписав із "Шахтарем" 2-річний контракт. Раніше він упродовж майже двох років працював на чолі СК "Дніпро-1" та вивів "спортклубівців" до Ліги Європи. Також 48-річний хорват тренував загребське "Динамо", словенський "Целє" та львівські "Карпати".

Йовічевіч-футболіст є вихованцем "Динамо Загреб". У 1991-1995 рр. перебував у структурі мадридського "Реала", та за першу команду "вершкових" так і не зумів дебютувати. Після важкої травми балканець недовго пограв на Далекому Сході та в "Карпатах".

У понеділок "Шахтар" оголосив про відхід Де Дзербі з посади керманича команди. Італійський фахівець домовився про дострокове припинення співпраці за згодою сторін.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар Днепр-1
NEWS
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
Жінок в Україні зобов'яжуть стати на військовий облік: терміни та правила
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ