В Раду внесли проект госбюджета-2026

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2026 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14000 .

В проекте госбюджета-2026 заложены расходы на 4,8 трлн гривен - это на 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году. Доходы прогнозируются на уровне 2,83 трлн гривен (+18,8% к 2025 году), дефицит ожидается до 18,4% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2,08 трлн гривен.

В 2026 году прогнозируется рост экономики на 2,4%. Рост потребительских цен ожидается на уровне 9,9%.

Главным приоритетом документа остается сектор безопасности и обороны - на него предусмотрено 2,8 трлн гривен (27,2% ВВП). Это +6,5% к расходам этого года.

Кроме того, Кабинет министров предусмотрел "оборонный резерв" на 200 млрд гривен. Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя.

Кроме того, проектом предусмотрено увеличение расходов на социальную сферу, в частности, повышение зарплат учителям на 50%.

Также правительство планирует повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум.

Дефицит финансирования

По словам министра финансов Сергея Марченко, дефицит госказны в 2026 году может составить около 45 млрд долларов. Сейчас подтвержденные договоренности с международными партнерами покрывают 35 млрд, поэтому остаются непокрытыми еще около 10 млрд долларов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина объясняет, что речь идет не об окончательной "дыре", а о промежуточном разрыве, над закрытием которого идет работа.

Он напомнил, что бюджет проходит несколько стадий рассмотрения: первое чтение запланировано до 20 октября, второе - до 20 ноября, и в этот период будут продолжаться переговоры.

В то же время политик напоминает, что даже во время войны государство ни разу не задержало пенсий и соцвыплат, что считает важным достижением.

В Кабмине отмечают, что несмотря на надежду на скорейшее завершение войны, бюджет-2026 формировали с учетом того, что боевые действия могут продолжаться весь год.

Напомним, окончательные цифры будут зафиксированы только после принятия закона о госбюджете-2026 - до 1 декабря, когда документ подпишет президент и его обнародуют официально.