Украина, Среда 10 сентября 2025 17:47
UA EN RU
Кабмин утвердил программу действий на 2025 год: Свириденко назвала 12 главных направлений Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство утвердило программу действий на 2025 год и передало документ на рассмотрение Верховной Рады. План включает 12 главных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Утвердили программу действий Правительства на 2025 год. Сегодня решением Кабинета Министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады", - пояснила премьер.

По ее словам, в программе правительство очертило 12 главных направлений:

  • безопасность и оборона,
  • евроинтеграция,
  • антикоррупция,
  • благосостояние,
  • поддержка ветеранов,
  • макрофинансы и реформы,
  • бизнес, образование и наука,
  • медицина и спорт,
  • восстановление,
  • стабильность зимой,
  • культура.

"Этот документ - наш план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны", - отметила Свириденко.

По ее словам, программу для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров презентовали еще 18 августа. После этого открыли сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.

Всего, по данным премьера, правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан.

Больше всего обращений было адресовано:

  • Министерству экономики - 184,
  • Министерству развития общин и территорий - 80.

Большинство предложений были учтены полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.

Смена Кабмина

Напомним, 17 июля парламент назначил нового премьер-министра. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики.

Подробнее о новом премьере можно узнать в материале РБК-Украина.

Дениса Шмыгаля, который занимал данную должность до Свириденко назначили на должность министра обороны.

Кроме того, Верховная Рада назначила и ряд других министров - экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.

Стоит отметить, что в августе Свириденко отчиталась о своем первом месяце в должности.

Украина Юлия Свириденко
