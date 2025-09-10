Кабмин утвердил программу действий на 2025 год: Свириденко назвала 12 главных направлений
Правительство утвердило программу действий на 2025 год и передало документ на рассмотрение Верховной Рады. План включает 12 главных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Утвердили программу действий Правительства на 2025 год. Сегодня решением Кабинета Министров согласовали и внесли документ на рассмотрение Верховной Рады", - пояснила премьер.
По ее словам, в программе правительство очертило 12 главных направлений:
- безопасность и оборона,
- евроинтеграция,
- антикоррупция,
- благосостояние,
- поддержка ветеранов,
- макрофинансы и реформы,
- бизнес, образование и наука,
- медицина и спорт,
- восстановление,
- стабильность зимой,
- культура.
"Этот документ - наш план для решения ключевых вопросов в этих сферах, укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания собственного производства вооружения, обеспечения защиты граждан, развития экономики и подготовки к членству в ЕС. Все это делаем вместе в условиях вызовов полномасштабной войны", - отметила Свириденко.
По ее словам, программу для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров презентовали еще 18 августа. После этого открыли сбор предложений для доработки документа с привлечением экспертов, общественных организаций, бизнеса и граждан.
Всего, по данным премьера, правительство получило 683 предложения от общественных организаций, бизнес-ассоциаций, экспертов и активных граждан.
Больше всего обращений было адресовано:
- Министерству экономики - 184,
- Министерству развития общин и территорий - 80.
Большинство предложений были учтены полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих программ и стратегий.
Смена Кабмина
Напомним, 17 июля парламент назначил нового премьер-министра. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики.
Дениса Шмыгаля, который занимал данную должность до Свириденко назначили на должность министра обороны.
Кроме того, Верховная Рада назначила и ряд других министров - экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.
Стоит отметить, что в августе Свириденко отчиталась о своем первом месяце в должности.