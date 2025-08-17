Свириденко рассказала, когда представит план действий правительства

Правительство в понедельник, 18 августа, представит свой план действий. Это комплексная программа с конкретными мероприятиями и целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - отметила она. Первый месяц работы Кабмина Также Свириденко отчиталась о результатах после первого месяца работы нового Кабинета министров. Среди них: мораторий на проверки бизнеса правоохранителями. Начали полную перезагрузку БЭБ, таможни и АРМА;

расширили программу медосмотров для освобожденных защитников - теперь они сразу получают и лечение, и помощь с документами;

пакет поддержки прифронтовых регионов, программа охватит 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев;

субсидии для аграриев, расширили гранты на сады и теплицы в прифронтовых регионах;

бесплатное питание в школах для 1-11 классов на прифронтовых, средства на укрытие в детсадах, школах и учреждениях культуры;

работа с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ. Сотрудничество с ЕС, который предоставил более 3 млрд евро;

запуск цифровых сервисов - от "Дія.Картки" до грантов для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.