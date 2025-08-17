Свириденко рассказала, когда представит план действий правительства
Правительство в понедельник, 18 августа, представит свой план действий. Это комплексная программа с конкретными мероприятиями и целями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Юлию Свириденко в Telegram.
"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - отметила она.
Первый месяц работы Кабмина
Также Свириденко отчиталась о результатах после первого месяца работы нового Кабинета министров. Среди них:
- мораторий на проверки бизнеса правоохранителями. Начали полную перезагрузку БЭБ, таможни и АРМА;
- расширили программу медосмотров для освобожденных защитников - теперь они сразу получают и лечение, и помощь с документами;
- пакет поддержки прифронтовых регионов, программа охватит 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев;
- субсидии для аграриев, расширили гранты на сады и теплицы в прифронтовых регионах;
- бесплатное питание в школах для 1-11 классов на прифронтовых, средства на укрытие в детсадах, школах и учреждениях культуры;
- работа с международными партнерами: в конце августа в Украину прибудет миссия МВФ. Сотрудничество с ЕС, который предоставил более 3 млрд евро;
- запуск цифровых сервисов - от "Дія.Картки" до грантов для бизнеса, пострадавшего от обстрелов.
Смена Кабмина
Напомним, 17 июля парламент назначил нового премьер-министра. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - в материале РБК-Украина.
До Свириденко главой правительства был Денис Шмыгаль. Его назначили на должность министра обороны.
Кроме того, Верховная Рада назначила и ряд других министров - экономики, энергетики, социальной политики, юстиции и евроинтеграции.