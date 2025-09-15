ua en ru
Прожиточный минимум в следующем году вырастет до 3200 гривен

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 21:41
Прожиточный минимум в следующем году вырастет до 3200 гривен Фото: Прожиточный минимум вырастет на уровень инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил повышение прожиточного минимума. Он вырастет на уровень прогнозируемой инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Прожиточный минимум на одного человека 3209 гривен в месяц с 1 января 2026 года", - написал он.

Железняк сообщил, что инфляция (декабрь к декабрю) по прогнозу правительства составит 9,9%.

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен.

Таким образом, прожиточный вырастет на 9,9% - то есть на уровень инфляции.

Планы правительства

Текст проекта бюджета пока что не обнародован. Но ранее Минфин в письме сообщал о планах поднять прожиточный минимум именно до этой суммы.

Минфин готовил проект бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

Минфин предлагал более существенно поднять прожиточный минимум, из-за более высокой инфляции в сценарии длительной войны.

В 2026 году он будет составлять:

  • на одного человека - 3 209 гривен;
  • детей в возрасте до 6 лет - 2 817 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3 512 гривен;
  • трудоспособных лиц - 3 328 гривен;
  • для лиц, утративших трудоспособность, - 2 595 гривен (минимальная пенсия, сейчас - 2 361 гривна).

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина, что текущая величина прожиточного минимума не соответствует потребностям граждан.

"Мы должны четко сказать людям, посмотрите, в Украине можно прожить на справедливо рассчитанную сумму в 10-12 тысяч гривен", - отметил Гетманцев.

Прожиточный минимум

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового обслуживания, социальной защиты, культуры, здравоохранения и образования. В Минсоцполитики предлагают отказаться от показателя прожиточного минимума.

Прожиточный минимум Госбюджет
