Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что говорить о потенциальных выборах сейчас бессмысленно.
Как передает РБК-Украина, об этом Буданов заявил в интервью арабскому медиа "Аль-Модон".
У Буданова спросили, возможно ли проведение в Украине президентских выборов при условии 60-дневного прекращения огня, и будет ли он баллотироваться на пост главы государства в таком случае.
"Моя задача сейчас - наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно", - сказал руководитель Офиса президента.
Выборы в Украине
Напомним, тема выборов в Украине во время войны стала снова актуальной после того, как президент США Дональд Трамп начал "сомневаться" в украинской демократии.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что он готов провести президентские выборы в стране, но с условиями. В частности, он хочет, чтобы на время избирательного процесса был обеспечен режим прекращения огня.
Россия в свою очередь заявила о якобы готовности обеспечить отсутствие обстрелов только в день голосования.
Также для того, чтобы выборы в Украине прошли во время войны, необходимы изменения в законодательстве. Сейчас над этим работает специальная группа, в которую вошли нардепы и не только.
Ранее Зеленский заявлял о том, что он может пойти на второй президентский срок, если на время выборов война России против Украины не завершится.