Кабмин предусмотрел в бюджете-2026 "оборонный резерв" на 200 млрд гривен

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета предусмотрел "оборонный резерв" на 200 млрд гривен. Эти средства правительство будет распределять по своему усмотрению.

Об этом заявила глава Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Facebook.

Как отметила народный депутат, самая большая статья расходов в бюджете это нацбезопасность и оборона - 2,8 трлн грн (+6,5% к расходам этого года, которые утверждены июльским оборонным бюджетом).

"Самая большая новация в сфере оборонных расходов - так называемый "оборонный резерв" на 200 млрд грн. Это новая бюджетная программа Минфина, которую правительство своим решением будет распределять между Силами обороны для оперативного реагирования на потребности на поле боя", - сообщила Пидласа.

По ее данным 44,8 млрд гривен предусмотрено на производство оружия и боеприпасов в Украине, и 37,6 млрд гривен - на производство дронов (уже учтены в общую сумму 2,8 трлн гривен).