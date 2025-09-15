До Ради внесли проєкт держбюджету-2026

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет на 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт № 14000 .

У проєкті держбюджету-2026 закладено видатки на 4,8 трлн гривень - це на 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2,83 трлн гривень (+18,8% до 2025 року), дефіцит очікується до 18,4% ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,08 трлн гривень.

У 2026 році прогнозується зростання економіки на 2,4%. Зростання споживчих цін очікується на рівні 9,9%.

Головним пріоритетом документа залишається сектор безпеки та оборони - на нього передбачено 2,8 трлн гривень (27,2% ВВП). Це +6,5% до видатків цього року.

Крім того, Кабінет міністрів перебачив "оборонний резерв" на 200 млрд гривень. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою.

Крім того, проєктом передбачено збільшення видатків на соціальну сферу, зокрема, підвищення зарплат вчителям на 50%.

Також уряд планує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

Дефіцит фінансування

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, дефіцит держскарбниці у 2026 році може скласти близько 45 млрд доларів. Наразі підтверджені домовленості з міжнародними партнерами покривають 35 млрд, тож залишаються непокритими ще близько 10 млрд доларів.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна пояснює, що йдеться не про остаточну "дірку", а про проміжний розрив, над закриттям якого триває робота.

Він нагадав, що бюджет проходить кілька стадій розгляду: перше читання заплановане до 20 жовтня, друге - до 20 листопада, і в цей період продовжуватимуться переговори.

Водночас політик нагадує, що навіть під час війни держава жодного разу не затримала пенсій та соцвиплат, що вважає важливим досягненням.

У Кабміні зазначають, що попри надію на швидше завершення війни, бюджет-2026 формували з урахуванням того, що бойові дії можуть тривати увесь рік.

Нагадаємо, остаточні цифри будуть зафіксовані лише після ухвалення закону про держбюджет-2026 - до 1 грудня, коли документ підпише президент і його оприлюднять офіційно.