Правительство определилось с размером минимальной зарплаты в 2026 году

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил повышение минимальной заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8 647 гривен", - написал он.

Текст документа пока что не обнародован. Но ранее Минфин в письме сообщал о планах поднять минимальную зарплату именно до этой суммы.

Минфин готовил проект бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

В письме также сообщалось, что размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 января 2026 года - 3 470 гривен. Сейчас он составляет 3 195 гривен.