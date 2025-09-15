ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правительство определилось с размером минимальной зарплаты в 2026 году

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 20:57
UA EN RU
Правительство определилось с размером минимальной зарплаты в 2026 году Фото: минимальная зарплата вырастет до 8647 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2026 год заложил повышение минимальной заработной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

"Минимальная заработная плата с 1 января 2026 года планируется 8 647 гривен", - написал он.

Текст документа пока что не обнародован. Но ранее Минфин в письме сообщал о планах поднять минимальную зарплату именно до этой суммы.

Минфин готовил проект бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики.

В письме также сообщалось, что размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки вырастет с 1 января 2026 года - 3 470 гривен. Сейчас он составляет 3 195 гривен.

Минимальная зарплата

Напомним, минимальная зарплата в Украине выросла с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен. После этого она не повышалась.

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от минимальной зарплаты. В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату (часто для "оптимизации" налогообложения).

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Рост минимальной зарплаты является основанием для перерасчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, которые достигли 65 лет и старше и имеют страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минимальная зарплата Госбюджет
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"