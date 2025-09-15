ua en ru
В бюджете-2026 заложено повышение зарплаты учителям в два этапа

Понедельник 15 сентября 2025 19:23
В бюджете-2026 заложено повышение зарплаты учителям в два этапа Фото: зарплаты учителям повысят дважды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины решил резко повысить зарплаты учителям. В итоге в 2026 году они вырастут на 50%.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

По ее словам, в проекте государственного бюджета предусмотрено повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами - 30% с 1 января 2026 года и на 20% с 1 сентября 2026 года.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета на образование будет потрачено 265,4 млрд гривен (+66,5 млрд гривен), из них 183,9 млрд гривен - оплата труда в системе образования, в т.ч. повышение зарплат учителей на 50%.

Зарплаты учителей

Зарплаты учителей одни из самых низких в Украине. Зарплата в области "Образование" в Украине в июле 2025 года составляла 16 тысяч гривен при средней по Украине в 26,5 тысячи гривен.

Сейчас правительство выплачивает надбавки учителям по 2 тысячи гривен без повышения зарплат.

Ранее правительство в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 год не планировало резкого повышения зарплат учителям.

Предполагался лишь умеренный рост средней зарплаты учителя. Планировалось, что через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

Кроме того, ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял об отсутствии средств для повышения зарплат учителям.

