В Кабмине определились со сценарием длительности войны при подготовке бюджета-2026

Украина, Понедельник 18 августа 2025 14:34
UA EN RU
В Кабмине определились со сценарием длительности войны при подготовке бюджета-2026 Фото: министр финансов Сергей Марченко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В правительстве надеются, что война завершится раньше. Но с прагматической точки зрения готовят проект госбюджета с учетом продолжения войны весь 2026 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Программы деятельности правительства.

"У нас базовый сценарий на сегодняшний момент, макроэкономический, предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий предусматривает продолжение войны в 2026 году", - сказал он.

Марченко напомнил, что проект бюджета на 2026 год нужно подать в парламент до 15 сентября. И с целью подготовки документа "за базу расчета бюджета определен альтернативный сценарий", сказал он.

"Поэтому мы готовим бюджет по альтернативному сценарию, потому что это достаточно понятно и прагматично", - сказал он.

Как отметил Марченко, если будут положительные последствия переговоров, и будет понимание до конца года, что война завершается стабильным устойчивым миром, Минфин этот подход пересмотрит.

"Мы сейчас не имеем других вариантов, как идти по альтернативному сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год", - заявил он.

Комментируя вопрос пересмотра налогов на 2026 год, министр сказал, что пока такого шага не планируется.

Программы с МВФ

Марченко заявил, что сейчас нет определенности относительно новой программы с МВФ. По его словам, есть высокая вероятность, что Украина продолжит работать по действующей программе. Но высока вероятность и утверждения новой программы с фондом. Ключевыми факторами для этого являются переговоры и продолжительность войны.

Прогнозы правительства

Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы.

Прогноз содержит два сценария развития событий: первый с "предположением о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года". Во втором активные боевые действия будут продолжаться в следующем году.

Первый вариант нового прогноза предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5,0% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.

Второй сценарий предусматривает рост ВВП в 2026 году на 2,4%, в 2027 году на 4,7%, в 2028 году - на 4,5%.

