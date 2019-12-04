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У Раді розповіли про правки до другого читання в закон про ринок землі

Новини » Політика     04.12.2019 - 18:17
У Раді розповіли про правки до другого читання в закон про ринок землі
Фото: Микола Сольський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Участь іноземців серед засновників українських юросіб, які матимуть право придбавати землю, залишається дискусійним питанням

У підготовленому до другого читання законопроекті "Про обіг землі", прийняття якого відкриє ринок землі в Україні, планують до 7-10 років збільшити строк розстрочки, в який фермери зможуть викупити землю. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Сольський під час парламентських слухань із земельної реформи, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вам усім відомо, що парламент прийняв альтернативний урядовому законопроект про ринок землі. Законопроект має також важливі норми, які дозволяють фермерам без аукціону в будь-який час викупити надані йому в постійне користування земельні ділянки з розстрочкою на 5 років за ціною, що дорівнює нормативно-грошовій оцінці. Внесені вже правки, які подовжують строк до 7-10 років. Це буде розглядатись комітетом", - заявив Сольський.

Нардеп наголосив, що ключовими і дискусійними у другому читанні законопроекту залишаються два питання.

"По цьому законопроекту при підготовці до другого читання найбільш дискусійними є два питання: це участь іноземців серед засновників українських юридичних осіб, які матимуть право придбавати землю… Впевнений, що фракція "Слуга народу" підтримає позицію президента. Правки вже внесені до комітету. Друге питання - це концентрація земель. Запропонована норма щодо обмеження справді сильно дискусійна. Ця планка буде в рази зменшена", - додав парламентар.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про ринок землі Верховна рада України проголосує на наступному пленарному тижні, який пройде з 16 по 20 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 листопада Верховна рада підтримала законопроект про ринок землі за основу в першому читанні.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявляв, що в закон про ринок землі перед другим читанням додадуть заборону на продаж землі іноземцям.

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