Ринок землі: коли Рада прийме остаточне рішення щодо закону

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Закон про ринок землі приймуть на наступному пленарному тижні

Законопроект про ринок землі Верховна рада України проголосує наступного пленарного тижня, який пройде з 16 по 20 грудня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект про ринок землі проголосують у другому читанні наступного пленарного тижня.

"Ринок землі буде на наступному пленарному тижні, це через тиждень. І на наступному тижні ми плануємо додати два пленарні дні. Вівторок та четвер, можливо. Але ринок землі буде через тиждень", - зазначив Арахамія.

За що проголосували раніше

13 листопада Верховна рада підтримала законопроект про ринок землі за основу в першому читанні. При цьому дана редакція дозволяє іноземцям набувати право власності на землю в порядку спадщини, але протягом року зобов'язує її продати. Норма про право продавати землю іноземцям викликала найбільш запеклі суперечки поряд з дозволом купувати в одні руки до 200 тис. гектарів.

Зеленський пообіцяв врегулювати спірні моменти

Президент України Володимир Зеленський через деякий час заявив, що до закону про ринок землі перед другим читанням додадуть заборону на продаж іноземцям.

"Можливість купити українську землю у них буде тільки після рішення референдуму. А референдум - наше передвиборча обіцянка", - зазначив президент.

При цьому ближче до кінця листопада опитування КМІС показало, що прийняття закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

Референдум про продаж іноземцям пройде в 2020 році

У фракції "Слуга народу" розраховують, що референдум про продаж землі іноземцям пройде вже наступного року. За словами першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка, поправку про проведення референдуму подано до закону про ринок землі.

Українцям з подвійним громадянством можуть заборонити купівлю землі

Член цієї ж фракції та голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський не виключає введення кримінальної відповідальності, щоб вирішити можливу проблему скупки землі українцями з подвійним громадянством. При цьому не уточнюється, як влада планує перевіряти наявність кількох паспортів.