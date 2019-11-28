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У Раді можуть заборонити купівлю землі українцям з подвійним громадянством

Новини » Політика     28.11.2019 - 16:42
У Раді можуть заборонити купівлю землі українцям з подвійним громадянством
Фото: Микола Сольський (РБК-Україна)

У парламенті не виключають введення кримінальної відповідальності

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої проблеми скупки землі українцями з подвійним громадянством. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо після купівлі землі виявиться, що у покупця є другий паспорт, можуть бути наслідки.

"Є багато ідей щодо поправок (до проекту про ринок землі, - ред.). Але ми повинні пам'ятати, якщо у людини вже є український паспорт, вона все одно є громадянином України", - заявив Сольський.

У той же час на сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм, за яким можна перевірити наявність другого паспорта.

"Така проблема є. Моя думка в тому, що це потрібно врегулювати на рівні відповідальності. Тому що, дивіться, 99% громадян, що мають другий паспорт, якщо ви запитаєте, вони вам скажуть: "ні, не маю ". Як це перевірити? Немає ж публічних реєстрів, ви не направите запит до 200 країн світу. По-перше, ви не будете це робити по кожному громадянину. По-друге, якщо ви це зробите, 99,9% країн дадуть відповідь, що вони цю інформацію не дають", - додав він.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

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