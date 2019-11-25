Зеленський розповів, чим доповнять закон про ринок землі до другого читання

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У законі про ринок землі заборонять її продаж іноземцям та знизять ліміти

У закон про ринок землі перед другим читанням додадуть заборону на продаж її іноземцям. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, прийняття законопроекту про ринок землі в першому читанні говорить про те, що українець "стане власником своєї землі".

"Перед другим читанням ми внесемо зміни щодо продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям. Можливість купити українську землю у них буде тільки після рішення референдуму. А референдум - наша передвиборча обіцянка", - заявив Зеленський і підкреслив, що пакет законів про народовладдя приймуть найближчим часом.

Він також додав, що в законі про ринок землі перед другим читанням знизять ліміти, а також планується виділення 4 млрд гривень на підтримку фермерів.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко заявив, що результати аудиту землі показали, що з 10 млн гектарів державної власності, залишилося 7,6 млн гектарів землі.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що закон про ринок землі буде прийнятий в грудні, а про референдум про дозвіл купувати землю іноземцям проведуть у січні-лютому 2020 року.

Нагадаємо, Верховна рада в першому читанні підтримала законопроект № 2194, який дозволить передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.