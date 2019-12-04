В Раде рассказали о правках ко второму чтению в закон о рынке земли

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Участие иностранцев среди учредителей украинских юрлиц, имеющих право приобретать землю, остается дискуссионным вопросом

В подготовленном ко второму чтению законопроекте "Об обращении земли", принятие которого откроет рынок земли в Украине, планируют до 7-10 лет увеличить срок рассрочки, в который фермеры смогут выкупить землю. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский во время парламентских слушаний по земельной реформе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вам всем известно, что парламент принял альтернативный правительственному законопроект о рынке земли. Законопроект имеет также важные нормы, которые позволяют фермерам без аукциона в любое время выкупить предоставленные ему в постоянное пользование земельные участки с рассрочкой на 5 лет по цене, равной нормативно-денежной оценке. Внесенные уже правки, которые удлиняют срок до 7-10 лет. Это будет рассматриваться комитетом", - заявил Сольский.

Нардеп отметил, что ключевыми и дискуссионными во втором чтении законопроекта остаются два вопроса.

"По этому законопроекту при подготовке ко второму чтению наиболее дискуссионными являются два вопроса: это участие иностранцев среди учредителей украинских юридических лиц, имеющих право приобретать землю... Уверен, что фракция "Слуга народа" поддержит позицию президента. Поправки уже внесены в комитет. Второй вопрос - это концентрация земель. Предложенная норма об ограничении действительно сильно дискуссионная. Эта планка будет в разы уменьшена", - парламентарий.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о рынке земли Верховная рада Украины проголосует на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 ноября Верховная рада поддержала законопроект о рынке земли за основу в первом чтении.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу земли иностранцам.