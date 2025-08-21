ua en ru
Рада увеличила расходы бюджета, а в Польше взорвался российский дрон: новости за 20 августа

Четверг 21 августа 2025 06:30
Коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет. Тем временем на территории Польши взорвалась российская версия "Шахеда".

Более подробно о том, что произошло в среду, 20 августа, - в материале РБК-Украина.

Рада второй раз за месяц увеличила расходы бюджета

Верховная Рада Украины 20 августа приняла изменения в государственный бюджет. Изменения касаются преимущественным образом невоенных расходов на общую сумму в 40 миллиардов гривен.

Подробнее о расходах госбюджета - читайте в материале РБК-Украина.

В Польше взорвался российский дрон

В ночь на 20 августа в польском селе Осины в Люблинском воеводстве произошел взрыв. Как известно, на кукурузное поле упал неопознанный объект, а затем взорвался.

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Польше склонились к версии, что на территории страны, скорее всего, взорвалась российская версия дрона Shahed. В связи с этим Варшава готовит протест России.

Позже в Минобороны Польши окончательно подтвердили взрыв российского дрона возле Люблина.

Правительство предлагает новое наказание за побег за границу: что ждет военнообязанных

Кабинет министров предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных. В частности, за пребывание за границей дольше определенного срока.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Мелони предлагает гарантии для Украины в формате "легкого НАТО"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Вариант "легкого НАТО" (NATO-light) значительно уступает коллективным обязательствам Альянса, указанным в статье 5 Устава НАТО. Однако он предусматривает, что страны, заключившие двусторонние соглашения с Украиной, будут оперативно согласовывать свои действия в случае нападения.

Так, союзники смогут предоставить Киеву быструю и длительную оборонную поддержку, экономическую помощь, а также ввести санкции против России. Однако не понятно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных в Украину.

Нидерланды перебрасывают Patriot в Польшу для защиты логистического центра Украины

Нидерланды перебрасывают в Польшу два зенитно-ракетных комплекса Patriot и около 300 военных для охраны логистического центра NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Комплекс будут перемещать с 1 декабря до 1 июня следующего года.

Речь идет об интегрированной батарее из трех компонентов: двух Patriot, системы ПВО NASAMS и средств противодействия дронам. Вместе с партнерами Нидерланды обеспечат эшелонированную воздушную оборону от возможных угроз баллистическими и крылатыми ракетами, а также от самолетов, вертолетов и беспилотников.

Кабмин определил даты начала и окончания учебного года в школах

Кабинет министров утвердил даты начала и окончания учебного года в украинских школах. Он начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Областные и Киевская городская военные администрации вместе с учредителями школ будут решать формат и условия начала обучения в зависимости от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

То есть учебный год стартует для всех, но где именно дети сядут за парты - в школе или онлайн - зависит от уровня безопасности.

