В Польше упал и взорвался неизвестный объект

Люблин, Среда 20 августа 2025 10:47
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
Автор: Наталья Юрченко

В Польше в ночь на 20 августа произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Инцидент произошел в городе Осины в Люблинском воеводстве. Как пишут СМИ, на кукурузное поле упал неопознанный объект, который впоследствии взорвался. Местные полицейские получили информацию, что "произошел взрыв" и что "была видна вспышка".

Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было.

В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.

"Сотрудники полиции охраняют территорию, а мероприятия проводятся под надзором прокурора. Военные и соответствующие службы проинформированы", - сообщило главное управление полиции.
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
Фото: в городе Осины упал неизвестный предмет (скриншот google.com/maps)

Напомним, что это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные предметы. В октябре 2024 года в Польше на границе с Беларусью заметили неизвестный воздушный шар.

Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле недалеко от польского города Милаково. После того на территории Польши еще несколько дней находили неизвестные предметы.

