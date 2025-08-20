В Польше упал и взорвался неизвестный объект
В Польше в ночь на 20 августа произошел взрыв. Посреди поля упал и взорвался неизвестный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.
Инцидент произошел в городе Осины в Люблинском воеводстве. Как пишут СМИ, на кукурузное поле упал неопознанный объект, который впоследствии взорвался. Местные полицейские получили информацию, что "произошел взрыв" и что "была видна вспышка".
Полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки, типичной воронки от взрыва не было.
В результате инцидента никто не пострадал, взрыв разбил окна в нескольких соседних домах.
"Сотрудники полиции охраняют территорию, а мероприятия проводятся под надзором прокурора. Военные и соответствующие службы проинформированы", - сообщило главное управление полиции.
Фото: в городе Осины упал неизвестный предмет (скриншот google.com/maps)
Напомним, что это не впервые в Польше обнаруживают неизвестные предметы. В октябре 2024 года в Польше на границе с Беларусью заметили неизвестный воздушный шар.
Также в марте прошлого года неизвестный предмет упал в поле недалеко от польского города Милаково. После того на территории Польши еще несколько дней находили неизвестные предметы.